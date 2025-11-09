Генштаб ЗСУ: армія РФ втратила близько тисячі військових за добу

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 151 070 своїх військових, зокрема 970 осіб – за останню добу, такі дані станом на ранок 9 листопада навів український Генштаб.
Щодо втрат російської техніки, то в командуванні ЗСУ назвали такі:
- танки – 11 335 (+5 – за останню добу)
- бойові броньовані машини – 23 545 (+1)
- артилерійські системи – 34 340 (+19)
- РСЗВ – 1 538
- засоби ППО – 1 239
- літаки – 428
- гелікоптери – 347
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 79 368 (+440)
- крилаті ракети – 3 926 (+8)
- кораблі / катери – 28
- підводні човни – 1
- автомобільна техніка й автоцистерни – 66 880 (+85)
- спеціальна техніка – 3 993.
Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.
Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.
1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.
