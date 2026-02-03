Генштаб ЗСУ: армія РФ за добу втратила 760 військових

Росія за час повномасштабної війни втратила близько 1 242 290 своїх військових, зокрема 760 осіб – за останню добу, такі дані на на ранок 3 лютого навів український Генштаб.

За повідомленням, серед інших російських втрат – такі:

танки – 11 633 (+6 – за останню добу)

бойові броньовані машини – 23 985 (+4)

артилерійські системи – 36 855 (+53)

РСЗВ – 1 633

засоби ППО – 1 292 (+1)

літаки – 435

гелікоптери – 347

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 122 388 (+1 171)

крилаті ракети – 4 205

кораблі / катери – 28

підводні човни – 2

автомобільна техніка й автоцистерни – 76 738 (+153)

спеціальна техніка – 4 058 (+1).

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Тим часом, журналісти російського видання «Медіазона», російської служби ВВС і команда волонтерів на 23 січня цього року встановили за відкритими джерелами імена понад 165,6 тисячі російських військових, які загинули у війні від лютого 2022 року.

Як зазначають журналісти, список не є повним, оскільки інформація про загибель не всіх військовослужбовців стає публічно доступною.

Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб. Він зазначив, що в листопаді середньодобові втрати Росії сягали приблизно 1100 осіб.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.

