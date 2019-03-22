Суд у Росії оголосить вирок Павлові Грибу

Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону 22 березня оголосить вирок у справі українця Павла Гриба, обвинуваченого в Росії у сприянні терористичній діяльності.

Початок засідання очікують о 10:00 за київським часом.

Напередодні під час дебатів сторін сторона обвинувачення попросила суд про шість років ув’язнення для українця.

Суд продовжував розглядати справу Гриба, попри його погане самопочуття.

19-річний на той час Павло Гриб був затриманий 24 серпня 2017 року під час поїздки до Білорусі. Згодом він опинився в слідчому ізоляторі в Краснодарі. У Росії Гриба звинуватили в сприянні терористичній діяльності. Справу Гриба передали для розгляду в Північно-Кавказький окружний військовий суд, він був етапований з Краснодара в Ростов-на-Дону.

Судові слухання почалися в липні 2018 року, підсудний заперечує звинувачення. У листопаді Північнокавказький окружний військовий суд продовжив арешт Павла Гриба до 24 квітня 2019 року.

30 січня 2019 року голова МЗС України Павло Клімкін заявив, що стан здоров’я українця критичний, до того ж за час перебування в СІЗО в нього з'явилися «нові складні захворювання».