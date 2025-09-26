Росія: в Смоленській області 18 вагонів із бензином зійшли з рейок, у Псковській – стався вибух на колії

У Росії вранці 26 вересня повідомили про два інциденти на залізниці. Зокрема, Московська залізниця заявила, що між станціями Рудня і Голинки у Смоленській області РФ зіткнулися вантажний автомобіль і поїзд, який перевозив бензин.

За повідомленням, автомобіль виїхав на залізничний переїзд перед поїздом. Машиніст застосував екстрене гальмування, але відстань була недостатньою.

У результаті з рейок зійшли локомотив і 18 вагонів із бензином, які загорілися. Постраждали локомотивна бригада, машиніст і його помічник – їх доправили до лікарні.

Тим часом, у Псковській області Росії вранці 26 вересня на залізничних коліях неподалік станції Плюса стався вибух, повідомив голова регіону Михайло Ведерніков. За його словами, постраждалих немає, сходження вагонів не було. Деталі того, що сталося, він не навів.

Російська залізниця повідомила про зміну маршрутів двох пасажирських поїздів між Псковом і Санкт-Петербургом із технічних причин.

У Росії після її повномасштабного нападу на Україну регулярно повідомляють про інциденти на залізницях. Російська влада відкриває через це справи за статтею про диверсії.