На облаштування кордону з Росією та Білоруссю потрібно 17 мільярдів гривень – Монастирський

Для облаштування захисних споруд на кордоні з Росією та Білоруссю знадобиться 17 мільярдів бюджетних коштів у 2022 році, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Про це він сказав під час години запитань до уряду 19 листопада.

За словами Монастирського, бетонні паркани, які широко використовуються для облаштування кордонів у світі, є дорогими та не гарантують захисту від повномасштабного воєнного вторгнення.

«Після вивчення досвіду іноземних країн найбільш раціональним рішенням є будівництво вздовж всього кордону або річки у вигляді суцільного паркану з сітки та колючого дроту, стовідсотковим покриттям кордону інтелектуальної системи цілодобового відеонагляду та сигналізації», – сказав він.

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Така сигналізація, вважає міністр, дозволить моніторити ситуацію на відстані від 5 до 15 кілометрів від кордону і в разі загрози протиправного проникнення дозволить прикордонникам прибувати на місце протягом 15 хвилин.

«Вздовж ділянок кордону з Росією та Білоруссю, які розташовані на відкритій місцевості, вбачається доцільним будівництво протитранспортного рову шириною чотири метри й глибиною два метри для ускладнення прориву механізованих підрозділів ворожої армії», – зазначив Монастирський.

За його даними, для інженерне облаштування такої споруди потрібно близько 17 мільярдів гривень. При цьому міністр додав, що обсяги контрабанди через ці ділянки кордону оцінюються в десятки мільярдів гривень. Він закликав народних депутатів закласти ці кошти в бюджет на 2022 рік до другого читання.

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11 листопада у МВС повідомили, що кордон з Білоруссю через міграційну кризу додатково захищатимуть 8,5 тисяч військовослужбовців ДПСУ, НГУ та поліцейських.

14 листопада міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що в разі необхідності у прикордонних з Білоруссю областях можуть запровадити надзвичайний стан і зводити тимчасові споруди.