Росія втратила близько тисячі військових протягом доби – дані ЗСУ

Російська армія втратила близько 1 020 військових напередодні, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 25 травня.

Українське командування оцінює втрати військ РФ у близько 1 356 940 людей особового складу.

Штаб також наводить оновлені дані про втрати російської техніки:

11 953 танки (+3 протягом доби)

24 608 бойових броньованих машин (+5)

42 687 артилерійських систем (+47)

1 802 реактивних системи залпового вогню (+2)

1 396 засобів протиповітряної оборони

436 літаків

353 гелікоптери

1 465 наземних робототехнічних комплексів (+14)

310 245 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+1 924)

4 687 крилатих ракет (+55)

33 кораблі й катери

2 підводних човни

99 000 автомобілів і автоцистерн (+302)

4 218 одиниць спеціальної техніки (+2)

22 травня президент України Володимир Зеленський також назвав втрати Росії на фронті, заявивши, що від початку 2026 року вони вже склали більше ніж 145 тисяч осіб, «зокрема, знищеними – майже 86 тисяч осіб, важкопораненими – щонайменше 59 тисяч осіб, у полон взято більше ніж 800 російських військовослужбовців».

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

У травні російські видання «Медуза» і «Медіазона» оцінили втрати російської армії на кінець 2025 року в 352 тисячі осіб. Ця цифра включає 261 тисячу «звичайних» загиблих і 90 тисяч тих, хто був визнаний загиблим або зниклим за рішенням суду, або чия смерть була зареєстрована із затримкою від 180 днів з іншої причини.

Ці дані спираються на поіменні списки загиблих, які «Медіазона» складає спільно з Російською службою «Бі-Бі-Сі» й командою волонтерів, а також на дані з російського Реєстру спадкових справ.

На квітень 2026 року журналісти російської служби ВВС і «Медіазони» спільно з командою волонтерів підтвердили імена щонайменше 212 188 російських військовослужбовців, які загинули на війні проти України з лютого 2022 року. Йдеться про тих, чиї імена підтверджені у відкритих джерелах.