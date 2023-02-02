Росія втратила на війні в Україні понад 129 тисяч військових – дані ЗСУ

Російські війська втратили близько 129 030 людей особового складу у повномасштабній війні проти України, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 2 лютого.
За даними командування, російська армія втратила близько 610 військових за попередню добу. Крім того, напередодні війська РФ втратили:
- 2 танки (загалом 3 211)
- 5 артилерійських систем (2 212)
- 1 засіб протиповітряної оборони (222)
- 3 автомобілі чи автоцистерни (5 064)
Штаб зазначає, що дані уточнюються.
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада 2022 року, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.
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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.
Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.
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