Росія втратила на війні в Україні понад 129 тисяч військових – дані ЗСУ

Російські війська втратили близько 129 030 людей особового складу у повномасштабній війні проти України, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 2 лютого.

За даними командування, російська армія втратила близько 610 військових за попередню добу. Крім того, напередодні війська РФ втратили:

2 танки (загалом 3 211)

5 артилерійських систем (2 212)

1 засіб протиповітряної оборони (222)

3 автомобілі чи автоцистерни (5 064)

Штаб зазначає, що дані уточнюються.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада 2022 року, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.