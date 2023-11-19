Російська армія обстріляла Сумщину, загинув місцевий житель – прокуратура

Російські війська обстріляли Сумську область із мінометів увечері 19 листопада, заявляє Офіс генерального прокурора.

Обстрілу близько 18:30 зазнало місто Середина-Буда.

«Близько 18:30 ворог, за попередньою інформацією, з міномета обстріляв цивільну інфраструктуру міста Середина-Буди Сумської області. Внаслідок атаки окупантів на території власного домоволодіння загинув чоловік», – йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни разом із умисним вбивством.

Досудове розслідування здійснює обласне Управління Служби безпеки України.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.