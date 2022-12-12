Російська армія втратила понад 600 військових за добу – Генштаб ЗСУ

Російські війська втратили близько 620 людей у війні в Україні за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил вранці 12 грудня.

За даними українського командування, від 24 лютого Росія втратила в Україні 94 760 військових.

Штаб також наводить дані про втрати російської військової техніки:

2 966 танків (+24)

5 928 бойових броньованих машин (+8)

1 929 артилерійських систем (+1)

397 реактивних систем залпового вогню

211 засобів протиповітряної оборони

281 літак

264 гелікоптери

1 617 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+4)

592 крилаті ракети

16 кораблів

4 544 автомобілів (+4)

169 одиниць спеціальної техніки (+2)

«Дані уточнюються», – додає штаб.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.