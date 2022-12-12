Російська армія втратила понад 600 військових за добу – Генштаб ЗСУ

Російські війська втратили близько 620 людей у війні в Україні за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил вранці 12 грудня.
За даними українського командування, від 24 лютого Росія втратила в Україні 94 760 військових.
Штаб також наводить дані про втрати російської військової техніки:
- 2 966 танків (+24)
- 5 928 бойових броньованих машин (+8)
- 1 929 артилерійських систем (+1)
- 397 реактивних систем залпового вогню
- 211 засобів протиповітряної оборони
- 281 літак
- 264 гелікоптери
- 1 617 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+4)
- 592 крилаті ракети
- 16 кораблів
- 4 544 автомобілів (+4)
- 169 одиниць спеціальної техніки (+2)
«Дані уточнюються», – додає штаб.
Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.
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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.
Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.
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