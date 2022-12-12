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Російська армія втратила понад 600 військових за добу – Генштаб ЗСУ

Українські військові ведуть вогонь із гаубиці, Донецька область, листопад 2022 року

Російські війська втратили близько 620 людей у війні в Україні за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил вранці 12 грудня.

За даними українського командування, від 24 лютого Росія втратила в Україні 94 760 військових.

Штаб також наводить дані про втрати російської військової техніки:

  • 2 966 танків (+24)
  • 5 928 бойових броньованих машин (+8)
  • 1 929 артилерійських систем (+1)
  • 397 реактивних систем залпового вогню
  • 211 засобів протиповітряної оборони
  • 281 літак
  • 264 гелікоптери
  • 1 617 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+4)
  • 592 крилаті ракети
  • 16 кораблів
  • 4 544 автомобілів (+4)
  • 169 одиниць спеціальної техніки (+2)

«Дані уточнюються», – додає штаб.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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