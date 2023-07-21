Російська армія втратила близько 680 військових за добу – Генштаб

Російські війська втратили близько 680 людей особового складу в Україні за попередню добу, заявляє Генеральний штаб Збройних сил вранці 21 липня.

За оцінкою командування, загальні втрати Росії за час повномасштабного вторгнення сягнули 240 690 військових.

Втрати техніки, згідно зі зведенням, складають:

4 133 танки (+4 за добу)

8 080 бойових броньованих машин (+15)

4 610 артилерійських систем (+18)

692 реактивних систем залпового вогню

440 засобів протиповітряної оборони (+7)

315 літаків

310 гелікоптерів

3 933 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+15)

1 298 крилатих ракета (+5)

18 кораблів

7 145 автомобілів і автоцистерн (+11)

686 одиниць спеціальної техніки (+1)

Командувач британської армії адмірал Ентоні Радакін заявив під час слухань у парламенті Великої Британії 5 липня, що Росія втратила вже близько половини бойового потенціалу своєї армії на війні проти України.

Станом на 7 липня російська служба ВВС і «Медіазона» спільно з командою волонтерів, користуючись відкритими даними, встановили імена 27 423 російських військовослужбовців, які загинули під час війни Росії проти України.

Автори дослідження також зазначають, що це «мінімальна оцінка російських втрат», а реальне число – «напевно вище». Реальна цифра втрат, за оцінками авторів дослідження, може бути щонайменше вдвічі більшою.

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Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні 2023 року американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.