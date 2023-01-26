Російська влада анонсує закриття Кримського мосту для руху автомобілів наприкінці січня

Кримський міст перекриють для руху транспорту, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії. Як повідомив російський віцепрем’єр Марат Хуснуллін, робітники встановлюватимуть насувку четвертого прольоту ліворуч від автомобільної частини.

«Ще кілька днів знадобиться, щоб опустити проліт у проєктне положення. На цьому основну частину відновлювальних робіт буде завершено. Фінальний етап робіт полягатиме в облаштуванні деформаційних швів, а також дренажу для відведення води», – написав він.

За словами Хуснулліна, 26 січня робітники закінчили насувку третього прольоту. Дорожникам належить укласти два шари асфальтобетону, відновити інженерні системи, освітлення та бар’єрну огорожу, додав чиновник.

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Раніше російський віцепрем’єр заявляв, що ремонтні роботи мосту планують закінчити в березні 2023 року.

Керченський міст, на якому 8 жовтня стався вибух, з’єднує тимчасово окупований український півострів Крим із територією РФ. Він активно використовувався Кремлем для підкріплення російської армії у війні проти України.

9 жовтня розвідка Великої Британії повідомила, що зусилля Росії з ремонту Кримського (Керченського) мосту продовжуються, але він навряд чи буде повністю запущений принаймні до вересня 2023 року.