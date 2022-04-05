Російських військових інструкторів у Малі підозрюють у причетності до масових вбивств – HRW

Російських військових інструкторів у Малі запідозрили в участі у масових вбивствах мешканців територій, на яких відбувається операція урядових сил. Про це повідомила міжнародна неурядова організація Human Rights Watch 5 квітня.

Згідно з розслідуванням правозахисників, протягом кількох днів наприкінці березня урядові війська за підтримки іноземців, яких кілька джерел назвали росіянами, стратили без суду не менше 300 мешканців околиць міста Мура на півдні країни.

Дехто з убитих підозрювався у причетності до озброєних ісламістських організацій, зазначають правозахисники. Міністерство оборони Малі 1 квітня повідомило, що вбило 203 терористів і заарештувало ще 51 під час спецоперації. Стверджувалося, що кілька терористичних груп планували провести зустріч у районі Мури.

У повідомленні HRW військових Малі звинувачують у військовому злочині. Свідки повідомляють, що в ньому брали участь білі військові, які не розмовляють французькою. Їх вважають росіянами, оскільки відомо, що російські військові інструктори перебувають у Малі в рамках угоди країни з Москвою.

Раніше передавалося, що у країні розміщено підрозділи так званої приватної військової компанії «Вагнер». Невідомо, чи були учасники масових вбивств, якщо вони були із Росії, співробітниками ПВК чи кадровими російськими військовими.

Мура перебувала під формальним контролем збройного угруповання «Аль-Каїда в країнах ісламського Магрібу», яке визнали терористичним, зокрема, місцева влада, ООН, Сполучені Штати та Росія.

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27 березня місто було зайняте урядовими військами в результаті десантної операції, в якій взяли участь понад сто росіян. Після цього військові стратили кількох людей, які спробували втекти з міста, і затримали сотні неозброєних місцевих жителів. Серед них могли ховатися й джихадисти, зазначається у повідомленні.

Затриманих відвезли на схід від міста та протримали три дні на відкритому повітрі. Їх поділяли на маленькі групи, багатьох повели на розстріл. Братські могили для вбитих вирили в перші дні силами 40 захоплених чоловіків. Серед затриманих та вбитих були мешканці інших міст та сіл, які прибули на недільний ринок, кажуть свідки.

Правозахисники зазначають, що паралельно з розслідуванням страт у Мурі вони ведуть розслідування вбивства кількох сотень мирних жителів, яку, ймовірно, вчинили члени магрібської «Аль-Каїди».

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У Малі протягом декількох років повідомляється про масові вбивства, скоєні озброєними джихадистами, членами терористичного угруповання «Ісламська держава» та урядовими військами. HRW у своєму повідомленні нагадала, що всі учасники конфліктів, в тому числі іноземні військові, повинні дотримуватися міжнародного гуманітарного права та законів війни.

У грудні понад десяток західних країн засудили розміщення в Малі російських найманців приватної військової компанії «Вагнера», звинувативши Москву в матеріальній підтримці бойовиків.

З 2012 року в Малі спостерігається стійка політична нестабільність. Торік до влади прийшов військовий перехідний уряд.