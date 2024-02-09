Російські обстріли: влада прифронтових регіонів повідомила про загиблих і поранених

Армія РФ обстріляла Херсонську область 82 рази протягом доби, випустивши 342 снаряди з різних видів озброєння – про це заявив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін вранці 9 лютого.

Зокрема, 43 снаряди російські загарбники випустили по Херсону. Обстріли пошкодили житлові квартали, медичний заклад та об’єкти критичної інфраструктури в Херсонському районі.

«Через російську агресію дві людини загинули, ще одна – дістала поранення», – написав голова області.

Також двоє людей загинули на Донеччині, заявив голова ОВА Вадим Філашкін.

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«За 8 лютого росіяни вбили 2 жителів Донеччини – в Авдіївці та Селидовому», – повідомив він.

Філашкін додав, що ще семеро людей в області зазнали поранень. Загалом, зазначив він згодом, російська армія обстріляла 13 населених пунктів. З лінії фронту евакуювали 71 людину, в тому числі чотирьох дітей.

Голова Харківщини Олег Синєгубов уточнив, що по селу Коропове в Зміївській громаді вдарили щонайменше сімома безпілотниками Shahed.

«Постраждав 47-річний цивільний чоловік-охоронець, медичну допомогу надали на місці. Внаслідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, триповерхова будівля відпочинкового комплексу, їдальня», – написав він.

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Голова Харківщини додав, що обстрілів напередодні зазнали ще декілька населених пунктів регіону. Вони пошкодили житло, приватні підприємства та інфраструктуру. За даними Синєгубова, ніхто не постраждав.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні 2024 року Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.