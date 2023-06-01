Російські війська в районі Бахмута перейшли до оборони – Сирський

Російські війська перейшли до оборони на Бахмутському напряму, заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

Він оприлюднив відео, за його словами, роботи аеророзвідки окремого штурмового батальйону «Айдар» на цьому напрямку.

«Ворог перейшов до оборони. Спостерігається значне зменшення будь-яких активних дій ворога при збільшенні кількості обстрілів з важкого озброєння, в основному з артилерії та мінометів», – прокоментував Сирський.

Читайте також: Заміна ПВК «Вагнер» на «кадирівців» у Бахмуті не вплине на хід боїв – Костенко

Раніше в коментарі «Українській правді» командувач Сухопутних військ назвав ситуацію на Бахмутському напрямку «тимчасовим затишшям», назвавши хибним враження, що російські війська нібито відмовилися від наступу в цьому районі.

Очільник ПВК «Вагнер» Пригожин 25 травня заявив про початок виведення «вагнерівців» із Бахмута. У Міноборони України підтвердили, що у передмісті ці підрозділи вже заміняють на службовців збройних сил РФ, але у самому місті «вагнерівці» все ще є.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, українські військові продовжують контролювати околиці Бахмута на південно-західній частині і «фактично вхід в місто».