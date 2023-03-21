Російські війська обстріляли сім громад Сумської області – ОВА

Російські війська протягом дня продовжували обстрілювати громади Сумської області, повідомляє обласна військова адміністрація увечері 21 березня.
За даними обласної влади, зафіксовано обстріли таких громад:
- Білопільська громада – 13 обстрілів із мінометів та 89 із гранатометів, а також скидання з БПЛА вибухового пристрою
- Великописарівська громада – 20 мінометних прильотів
- Свеська громада – 12 мінометних прильотів
- Юнаківська громада – 19 прильотів мін
- Есманська громада – 10 мін
- Новослобідська громада – 20 прильотів зі 152-міліметрової ствольної артилерії
- Середино-Будська громада – російські війська скинули на територію громади 2 міни
За даними обласної влади, внаслідок обстрілів мирні жителі не постраждали.
«За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено», – додають у ОВА.
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Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.
Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.
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