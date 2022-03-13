Російські війська зосередили зусилля на наступі в зоні ООС – Арестович

Російські війська визначилися з напрямком основного наступу, повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Про це він заявив під час звернення 13 березня.

«Противник визначився з напрямком основних зусиль і зосередив свої зусилля на наступі на наші сили оборони в зоні ООС. Але ми стримуємо його, завдаємо потужних ударів у відповідь. Так, сьогодні вночі була знищена значна кількість живої техніки й противника в Херсонській області. Тримається Маріуполь, тримаються Харків, Чернігів, Суми, Київщина», – сказав Арестович.

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Він додав, що на півночі та в районі Харкова загарбники були зупинені, наразі перегруповуються, підтягують сили та не проводять активних дій.

«Наші війська наносили нічні удари по противнику, артилерійські, авіаційні. Противник вдався до ударів у відповідь, зокрема, в районі Львівщини. Стратегічні літаки, за попередніми даними, завдали з акваторії Чорного моря удар крилатими ракетами», – додав радник голови Офісу президента.

За оновленими даними, кількість загиблих внаслідок обстрілу Яворівського військового полігону у Львівській області зросла до 35 людей.

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Російська армія атакує Україну одразу в кількох напрямках на землі та завдає авіаударів по всій території. Росія заявляє, що основними цілями її «воєнної спецоперації» є виключно об’єкти військової інфраструктури, однак масштабних руйнувань зазнали житлові квартали, лікарні, школи, дитсадки, церкви, бібліотеки і стадіони. Кілька міст зруйновано вщент. Триває облога Маріуполя, в місті настала гуманітарна катастрофа.

Російська армія вбиває цивільне населення при спробі евакуюватися через «зелені коридори», а в контрольованих російською армією містах почалися викрадення активістів, журналістів та місцевих політиків.