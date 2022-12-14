Російські втрати в Україні сягнули 96 тисяч – Генштаб ЗСУ

Російські війська втратили за добу близько 740 людей особового складу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 14 грудня.

За даними штабу, загальні втрати російської армії від 24 лютого сягнули 96 тисяч військових.

Також за попередню добу Росія втратила в техніці:

4 танки (загалом 2 970)

7 бойових броньованих машин (5 937)

13 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (4 562)

1 одиницю спеціальної техніки (171)

Штаб зазначає, що дані уточнюються.

Раніше Генштаб повідомив про удари по двох пунктах управління та чотирьох районах управління російських військ за попередню добу.

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Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.