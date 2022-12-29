За добу збройні сили Росії втратили майже 800 військових – дані ЗСУ

Російська армія втратила близько 790 військових протягом попередньої доби, йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил вранці 29 грудня.
За даними командування, російські втрати в Україні сягнули 104 560 людей особового складу з початку повномасштабного вторгнення.
Також штаб наводить дані про втрати російської техніки:
- 3 018 танків (+1 за добу)
- 6 047 бойових броньованих машин (+10)
- 2 004 артилерійські системи (+5)
- 423 реактивні системи залпового вогню (+5)
- 212 засобів протиповітряної оборони
- 283 літаки
- 268 гелікоптерів (+1)
- 1 717 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+10)
- 653 крилаті ракети
- 16 кораблів
- 4 675 автомобілів та автоцистерн (+15)
- 179 одиниць спеціальної техніки
«Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються», – додає штаб.
Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.
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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.
Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.
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