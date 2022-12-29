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За добу збройні сили Росії втратили майже 800 військових – дані ЗСУ

Українські військові ведуть вогонь із САУ «Піон» по російських позиціях біля Бахмуту. Донецька область, 26 грудня 2022 року

Російська армія втратила близько 790 військових протягом попередньої доби, йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил вранці 29 грудня.

За даними командування, російські втрати в Україні сягнули 104 560 людей особового складу з початку повномасштабного вторгнення.

Також штаб наводить дані про втрати російської техніки:

  • 3 018 танків (+1 за добу)
  • 6 047 бойових броньованих машин (+10)
  • 2 004 артилерійські системи (+5)
  • 423 реактивні системи залпового вогню (+5)
  • 212 засобів протиповітряної оборони
  • 283 літаки
  • 268 гелікоптерів (+1)
  • 1 717 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+10)
  • 653 крилаті ракети
  • 16 кораблів
  • 4 675 автомобілів та автоцистерн (+15)
  • 179 одиниць спеціальної техніки

«Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються», – додає штаб.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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