За добу збройні сили Росії втратили майже 800 військових – дані ЗСУ

Російська армія втратила близько 790 військових протягом попередньої доби, йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил вранці 29 грудня.

За даними командування, російські втрати в Україні сягнули 104 560 людей особового складу з початку повномасштабного вторгнення.

Також штаб наводить дані про втрати російської техніки:

3 018 танків (+1 за добу)

6 047 бойових броньованих машин (+10)

2 004 артилерійські системи (+5)

423 реактивні системи залпового вогню (+5)

212 засобів протиповітряної оборони

283 літаки

268 гелікоптерів (+1)

1 717 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+10)

653 крилаті ракети

16 кораблів

4 675 автомобілів та автоцистерн (+15)

179 одиниць спеціальної техніки

«Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються», – додає штаб.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.