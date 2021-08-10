Росія: ще два пацієнти померли в лікарні, де прорвало трубу з киснем

Ще два пацієнти померли в клінічній лікарні швидкої медичної допомоги у російському місті Владикавказ, де ввечері 9 серпня зламалася система подачі кисню до реанімації з хворими на COVID-19.

Таким чином число померлих за останню добу в цьому лікувальному закладі склало 11, повідомив тимчасовий виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я республіки Північна Осетія Сослан Тебіев.

Тимчасовий виконувач обов’язків голови Північної Осетії Сергій Міняйло заявив агенції «Інтерфакс», що смерть ще двох пацієнтів лікарні у Владикавказі не пов’язана з аварією на кисневій магістралі.

«Це не пов’язані речі. Люди померли вночі, їм подавався кисень в штатному режимі, але ураження легень у них було критичне», – твердить Міняйло.

Випадки загибелі пацієнтів через брак кисню вже фіксувалися в інших регіонах Росії – Підмосков’ї та Ростові-на-Дону. У підмосковній лікарні померли три пацієнти, в ростовської, за різними даними, від п’яти до 10 людей. Ростовська влада заперечувала, що причиною смерті пацієнтів став збій подачі кисню. Після інциденту Слідчий комітет порушив справу про заподіяння смерті з необережності, міністр охорони здоров’я Ростовської області та голова управління охорони здоров’я Ростова залишили свої посади.