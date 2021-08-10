Дев’ять пацієнтів із COVID-19 померли в Росії через прорив труби з киснем

Дев’ять пацієнтів із коронавірусною інфекцією померли в лікарні російського міста Владикавказ після того, як під землею прорвалась труба, перервавши подачу кисню до відділення інтенсивної терапії. Про це повідомили 9 серпня російські інформаційні агентства.

«Всього в реанімації перебувала 71 людина», – вказало міністерство охорони здоров’я регіону Північна Осетія.

Випадки загибелі пацієнтів через брак кисню вже фіксувалися в інших регіонах Росії – Підмосков’ї та Ростові-на-Дону. У підмосковній лікарні померли три пацієнти, в ростовської, за різними даними, від п’яти до 10 людей. Ростовська влада заперечувала, що причиною смерті пацієнтів став збій подачі кисню. Після інциденту Слідчий комітет порушив справу про заподіяння смерті з необережності, міністр охорони здоров’я Ростовської області та голова управління охорони здоров’я Ростова залишили свої посади.