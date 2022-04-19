Росія не ініціюватиме в ООН розслідування подій у Бучі – МЗС

Росія не ініціюватиме в ООН міжнародне розслідування подій в Україні, зокрема, свідчень масових убивств мирних жителів у місті Буча під Києвом. Про це 19 квітня заявив директор департаменту міжнародних організацій МЗС Росії Петро Іллічов. Москва, за його словами, має сумнів у неупередженості слідства в цих питаннях.

«Поки що в ООН не порушувалася ця тема. Треба дивитися, що за розслідування може бути, хто його вестиме», – сказав дипломат. Досвід попередніх розслідувань, у тому числі у віданні Міжнародного кримінального суду, показує упереджену позицію, стверджує представник МЗС Росії.

Раніше речник президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що Москва відкидає звинувачення у причетності до вбивств мирних жителів Бучі та виступає за обговорення подій «на максимально високому рівні», у Раді безпеки ООН.

Проте президент Росії Володимир Путін, коментуючи події у Бучі, назвав їх провокацією і фейком, як і попередні звинувачення у застосуванні хімічної зброї в Сирії.

Масштабна війна Росії проти України розпочалася 24 лютого. На початку квітня російські військові відійшли із районів, що прилягають до Києва. Після їхнього відходу стало відомо, зокрема, про масові вбивства мешканців міста Буча. За даними міської влади, на території міста було виявлено тіла понад 400 людей.

Деякі західні лідери прямо звинувачують російського президента Володимира Путіна у воєнних злочинах, президент США Джо Байден і деякі інші глави держав вжили поняття «геноцид» на означення дій російських військових в Україні. Росія продовжує заперечувати причетність своїх військових до вбивств. Деякі російські представники називають убивства в Бучі «постановкою», інші визнають, що вбивства реальні, але відповідальність за них покладають на українських військових.