У ще одному російському регіоні заявили про обстріл з боку України

Село Сподарюшине в Бєлгородській області Росії вдень 14 квітня зазнало обстрілу, повідомив губернатор регіону Вʼячеслав Гладков. Чиновник стверджує, що це відбулося «з боку України»,.

«Постраждалих та жертв серед мирного населення немає. Руйнування житлових та соціальних обʼєктів немає», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Через інцидент влада вирішила тимчасово вивезти жителів із сіл Безимено та Сподарюшине. «Вони у безпеці, під контролем голови району. Дуже сподіваюся, що вони у максимально короткий термін зможуть повернутися до своїх будинків. Обидва села зараз перебувають під додатковою охороною», – додав Гладков.

Раніше 14 квітня губернатор Брянської області та прикордонне управління ФСБ повідомили про обстріл селища Климове та прикордонного пункту Нові Юрковичі. Внаслідок цього обстрілу, за цими повідомленнями, поранень зазнали семеро людей.

У Слідчому комітеті Росії оголосили про порушення кримінальної справи через обстріл. За даними відомства, 14 квітня українські військові вторглися на двох вертольотах у повітряний простір Росії та завдали не менше шести авіаударів по житлових будинках у селищі Климово, пошкодивши будинки на вулицях Зарічній та Леніна. Навіщо українським військовим було атакувати цивільну інфраструктуру, в повідомленні не вказано.

У російських областях, що межують із Україною, з 11 квітня запровадили «жовтий» (високий) рівень терористичної небезпеки. Він діє в Курській, Бєлгородській, Брянській областях, двох районах Воронезької області, двох районах Краснодарського краю, що межують з Україною морем, а також на півночі окупованого Росією Криму.

13 квітня губернатор Курської області Роман Старовойт стверджував, що в цій області «з боку України» був обстріляний прикордонний наряд.