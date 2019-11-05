Росія зацікавлена віддати захоплені українські військові кораблі – адвокат Полозов

Російська влада зацікавлена в тому, щоб повернути Україні захоплені в листопаді 2018 року військові кораблі, повідомив в ефірі Радіо Свобода адвокат звільнених українських військових моряків Микола Полозов.

«За моєю інформацією, принципова домовленість про це була досягнута, питання було в технічній частині, оскільки кораблі не експлуатувалися кілька місяців. Крім того, катер «Бердянськ» постраждав унаслідок обстрілу, і в техніків прикордонної служби були питання щодо плавучості цих суден, вони боялися, що просто не зможуть їх фізично передати. Наскільки мені відомо, якийсь комплекс ремонтних робіт здійснювався, і я думаю, що тільки-но буде досягнутий задовільний стан їхньої плавучості, щоб їх можна було передати – їх, швидше за все, передадуть», – сказав адвокат в програмі «Ваша Свобода».

За словами Полозова, з українського боку за питання повернення захоплених Росією кораблів відповідає помічник президента Зеленського Андрій Єрмак, з російського – віцепрем’єр Дмитро Козак.

Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко заявив, що Росія не хоче повертати захоплені в Керченській протоці українські військові кораблі, бо це є «прямим доказом російської агресії».

У травні Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити моряків і кораблі «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу».

25 червня стало відомо, що українські військові катери «Нікополь» і «Бердянськ», а також буксир «Яни Капу» зникли з акваторії стоянки суден «Генмол» в Керчі, де вони перебували останні місяці.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін, в рамках якого в Україну повернулися 35 громадян, в тому числі 24 моряки, захоплені ФСБ Росії восени 2018 року в районі Керченської протоки.