Брак боєприпасів може підірвати здатність Москви до ведення тривалої війни – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що брак боєприпасів може завадити здатності Москви вести наступальні операції в Україні у 2023 році. Про це йдеться у повідомленні аналітичної інституції.

«Російські війська досягли деяких перемог на перших етапах вторгнення завдяки швидкому використанню живої сили та опорі на перевагу в артилерії, а нездатність Кремля замінити витрачений особовий склад і боєприпаси може ще більше підірвати його здатність вести затяжні бої», – вважають експерти.

Вони також посилаються на повідомлення американської телекомпанії CNN, яка використавши джерела серед військових і чиновників України та США, дійшла висновку про різке скорочення інтенсивності артилерійського вогню російської армії.

У деяких випадках така інтенсивність знизилася на 75%. Джерела CNN кажуть, що очевидного пояснення цього поки що немає. Це може бути викликане необхідністю економії боєприпасів через їхній дефіцит. Не виключено, що російське командування переглядає тактику ведення бойових дій через успішний наступ української армії впродовж останніх місяців. Проте, за їхніми словами, це свідчення ослаблення російських позицій в Україні на тлі зростання постачання Києву озброєнь західними країнами.