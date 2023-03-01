Росія втратила у війні проти України майже 150 тисяч військових – Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби у війні проти України загинули ще 650 російських військових, заявив вранці 1 березня Генеральний штаб ЗСУ.

За його даними, від початку повномасштабного вторгнення понад рік тому Росія втратила близько 149 890 своїх військових.

У командуванні також навели втрати щодо військової техніки РФ:

танків - 3395 (7 одиниць – за минулу добу)

бойових броньованих машин - 6638 (+8)

артилерійських систем - 2393 (+10)

РСЗВ - 479 (+1)

засобів ППО - 247

літаків - 300

гелікоптерів - 288

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2055 (+4)

крилатих ракет - 873

кораблів /катерів -18

автомобільної техніки та автоцистерн - 5257 (+5)

спеціальної техніки - 230

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.

У листопаді голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.