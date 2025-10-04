Сили РФ атакували дроном човен із рибалками, є загиблий і поранений – прокуратура

Сили РФ атакували дроном човен із рибалками у Шосткинському районі, повідомляє прокуратура Сумщини у телеграмі.

«За даними слідства, 4 жовтня 2025 року близько 11:20 год у Середино-Будській громаді ворог атакував на озері безпілотником човен із рибалками. Унаслідок атаки окупантів 63-річний чоловік загинув, його 65-річний товариш отримав поранення», – зазначили у відомстві.

У прокуратурі уточнили, що за процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



