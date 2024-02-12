За добу Росія втратила майже 800 солдатів і 10 танків – Генштаб ЗСУ

Російські війська протягом минулої доби, 11 лютого, втратили 790 людей особового складу, а від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 395 990 своїх військових, повідомили у Генштабі ЗСУ.
Крім того, додає Генштаб, Росія втратила в техніці:
- танків – 6416 (+10 за минулу добу)
- бойових броньованих машин – 11977 (+21)
- артилерійських систем – 9481 (+6)
- РСЗВ – 981
- засоби ППО – 666
- літаків – 332
- гелікоптерів – 325
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7302 (+45),
- крилаті ракети – 1882 (+1),
- кораблі /катери – 24
- підводні човни – 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12599 (+7)
- спеціальна техніка – 1514 (+1)
Росія і Україна майже не надають інформацію про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.
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Наприкінці січня у статті для журналу Foreign Affairs директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що принаймні 315 тисяч російських військових були поранені або вбиті в ході війни в Україні. За його словами, дві третини довоєнних танкових запасів Росії знищені під час війни, а десятирічна програма військової модернізації зведена нанівець.
У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. «Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йдеться в повідомленні.
У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».
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