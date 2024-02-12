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За добу Росія втратила майже 800 солдатів і 10 танків – Генштаб ЗСУ

Знищений російський танк у звільненому ЗСУ від армії РФ селі Новодарівка Запорізької області, 2 липня 2023 року
Знищений російський танк у звільненому ЗСУ від армії РФ селі Новодарівка Запорізької області, 2 липня 2023 року

Російські війська протягом минулої доби, 11 лютого, втратили 790 людей особового складу, а від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 395 990 своїх військових, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Крім того, додає Генштаб, Росія втратила в техніці:

  • танків 6416 (+10 за минулу добу)
  • бойових броньованих машин 11977 (+21)
  • артилерійських систем 9481 (+6)
  • РСЗВ 981
  • засоби ППО 666
  • літаків 332
  • гелікоптерів 325
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня 7302 (+45),
  • крилаті ракети 1882 (+1),
  • кораблі /катери 24
  • підводні човни 1
  • автомобільної техніки та автоцистерн 12599 (+7)
  • спеціальна техніка 1514 (+1)

Росія і Україна майже не надають інформацію про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

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Наприкінці січня у статті для журналу Foreign Affairs директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що принаймні 315 тисяч російських військових були поранені або вбиті в ході війни в Україні. За його словами, дві третини довоєнних танкових запасів Росії знищені під час війни, а десятирічна програма військової модернізації зведена нанівець.

У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. «Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».

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