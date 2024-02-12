За добу Росія втратила майже 800 солдатів і 10 танків – Генштаб ЗСУ

Російські війська протягом минулої доби, 11 лютого, втратили 790 людей особового складу, а від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 395 990 своїх військових, повідомили у Генштабі ЗСУ.



Крім того, додає Генштаб, Росія втратила в техніці:

танків – 6416 (+10 за минулу добу)

бойових броньованих машин – 11977 (+21)

артилерійських систем – 9481 (+6)

РСЗВ – 981

засоби ППО – 666

літаків – 332

гелікоптерів – 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7302 (+45),

крилаті ракети – 1882 (+1),

кораблі /катери – 24

підводні човни – 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 12599 (+7)

спеціальна техніка – 1514 (+1)

Росія і Україна майже не надають інформацію про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

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Наприкінці січня у статті для журналу Foreign Affairs директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що принаймні 315 тисяч російських військових були поранені або вбиті в ході війни в Україні. За його словами, дві третини довоєнних танкових запасів Росії знищені під час війни, а десятирічна програма військової модернізації зведена нанівець.

У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. «Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».