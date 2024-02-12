ISW: війська РФ звели на окупованій Донеччині 30-кілометровий бар’єр – «цар-поїзд»

Російські війська побудували на окупованій частині Донеччини 30-кілометровий бар’єр, який називають «цар-поїздом» і який, ймовірно, буде служити оборонним рубежем від майбутніх українських нападів, пише у своєму новому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Супутникові знімки, датовані 10 травня 2023 року та 6 і 10 лютого 2024 року, показують, що російські війська протягом останніх дев’яти місяців сконструювали довгу лінію з вагонів від окупованої Оленівки (на південь від Донецька) до Волновахи (на південний схід від Вугледара і на північ від Маріуполя)», – йдеться в повідомленні.

«11 лютого українське джерело повідомило, що російські війська зібрали понад 2100 вантажних вагонів у потяг довжиною 30 кілометрів. Джерело повідомило, що російські сили почали збирати потяг у липні 2023 року, і припустило, що російські війська мають намір використовувати потяг як лінію оборони від майбутніх українських атак», – додали аналітики.

Вони зауважили, що залізнична лінія між Оленівкою і Волновахою розташована, за оцінками ISW, приблизно за шість кілометрів від лінії фронту на південний схід від Новомихайлівки в її найближчій точці й лежить на ділянці фронту, яка була відносно неактивною, коли російські війська, як повідомляється, почали будівництво.

«Російські війська нещодавно досягли незначних територіальних здобутків у цьому районі. Росіяни могли зібрати потяг і для інших цілей», – кажуть аналітики.