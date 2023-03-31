Рятувальники знешкодили 768 боєприпасів за добу – ДСНС

Упродовж доби піротехнічні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій виявили, вилучили і знешкодили 768 вибухонебезпечних предметів, ідеться в повідомленні ДСНС 31 березня.

«Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення Російської Федерації на території України знешкоджено 338 тисяч 981 вибухонебезпечний предмет і 2891 кілограм вибухової речовини, у тому числі 2 тисячі 200 авіаційних бомб», – ідеться в повідомленні.

Рятувальники нагадують, що в разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки треба одразу зателефонувати за номером 101.

«Гуманітарне розмінування» назвав одним із пріоритетів 2023 року премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.