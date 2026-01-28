Розслідувачі CIT встановили місце, з якого бійці російської ППО поцілили по житловому будинку в РФ

Група журналістів-розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) виявила за допомогою геолокації відео та супутникових знімків Sentinel позицію батареї протиповітряної оборони С-300/400 в російській Республіці Адигея. За даними CIT, саме з цієї позиції була випущена ракета, яка 20 січня влучила по житловому будинку в селищі Нова Адигея поруч із міською смугою Краснодара. В результаті цього інциденту одна людина загинула і 13 постраждали.

Місцева влада стверджувала, що по будинку влучив український дрон. Але на відеозаписах, які вже тоді поширили українські телеграм-канали, видно як момент запуску ракети, так і її вибух. Як установили в CIT, ракета була в польоті вісім-дев’ять секунд, а її двигун працював до кінця польоту. При цьому вона летіла не з постійною швидкістю, а розганялася після запуску.

Позиція ППО, з якої було випущено ракету, розташована поряд із селищем Дружний майже за 7 кілометрів від місця удару (інтерактивна мапа). Обваловані укриття для пускових установок добре видно на супутникових знімках Planet.com, вивчених Радіо Свобода.

Як випливає зі світлин за минулі місяці, цю позицію С-300/400 було споруджено 8–10 листопада 2025 року.

Раніше Радіо Свобода виявило на супутниковому знімку слід, імовірно залишений у найближчому полі ще однією ракетою ППО, яка нештатно спрацювала того ж дня.