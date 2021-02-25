У поліції розповіли про розслідування бійки в київському метро два тижні тому

Головне управління Нацполіції у місті Києві розслідує за статтею про хуліганство бійку 11 лютого у столичному метрополітені. Про це повідомили у ГУ Нацполіції Києва у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Слідчим відділом управління поліції в метрополітені проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство, вчинене групою осіб – ред.)», – заявили в поліції.

Наразі триває досудове розслідування, додали в поліції.

11 лютого низка ЗМІ поширила інформацію, що на станції метро «Університет» в Києві група чоловіків скоїла напад на двох співробітників СБУ через буцімто зауваження за непроплачений проїзд. Повідомлялося, що одного з них госпіталізували в тяжкому стані.