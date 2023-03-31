Розвідка Британії повідомила, скільки систем «Зоопарк-1М» втратила Росія і чому їй важко відновити їх парк

Розвідка Великої Британії повідомила, що Росія під час повномасштабного вторгнення в Україну втратила щонайменше шість своїх контрбатарейний радіолокаційних систем «Зоопарк-1М».

«23 березня 2023 року українські Сили спеціальних операцій оприлюднили кадри знищення російської РЛС «Зоопарк-1М» на Донецькому напрямку. Зусилля обох сторін з нейтралізації контрбатарейних радарів супротивника є постійним елементом конфлікту. Таких систем порівняно небагато, але вони є значним посиленням. Вони дозволяють командирам швидко знаходити і вражати ворожу артилерію», – йдеться в повідомленні.

Водночас, як зауважили в розвідці, такі системи вразливі до виявлення і знищення.

«Росія втратила щонайменше шість систем «Зоопарк-1М» і, ймовірно, лише дуже обмежена кількість їх залишилася в Україні. Відновлення парку контрбатарейних радарів, ймовірно, є ключовим пріоритетом для обох сторін, але Росія, ймовірно, матиме труднощі з цим, оскільки системи залежать від поставок високотехнологічної електроніки, які були перервані санкціями», – наголосили в британській розвідці.

Вартість системи «Зоопарк-1М», за даними Forbes, оцінюють у близько 25 мільйонів доларів.

Росія про свої втрати у війні останнім часом не повідомляє.