Українська розвідка повідомляє про проведення Росією військових навчань в ОРДЛО

Російські війська почали навчання на окупованих частинах Донецької та Луганської областей, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони 23 листопада.

За даними розвідки, командування Збройних сил Росії «нарощує боєготовність російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях».

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«22 листопада 2021 року у з’єднаннях і частинах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів розпочалось масштабне командно-штабне навчання із залученням мобілізаційного резерву, підрозділів «силових структур» і окупаційних адміністрацій. Контроль проведення навчань здійснюється комплексною комісією 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ», – йдеться в повідомленні ГУР.

У Міністерстві оборони також відзначають пожвавлення роботи «російських пропагандистських ЗМІ для підготовки чергових фейкових матеріалів з дискредитації підрозділів Об’єднаних сил».

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Днями голова Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов вказав на ознаки підготовки Росії до нападу на Україну на початку 2022 року.

Західні партнери України кілька разів застерігали Росію від ескалації в агресії проти України.

Російська влада, включно з президентом Володимиром Путіним, заперечує агресивні наміри і сама звинувачує Захід в ескалації напруженості, вказуючи на проведення масштабних навчань у Чорному морі. Путін звинуватив в ескалації також Україну через використання нею проти бойовиків на Донбасі ударного безпілотника.