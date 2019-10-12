У РПЦ прокоментували рішення Грецької церкви щодо України

У Російській православній церкві заявляють, що «десятки мільйонів» членів РПЦ в Україні «про жодну автокефалію не просили». Так заступник голови відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату Микола Балашов прокоментував рішення Елладської (Грецької) церкви про визнання автокефалії Православної церкви України.

«Попри обґрунтовані пропозиції кількох митрополитів утриматися в даний час від ухвалення рішення, Архієрейський собор Елладської церкви ухвалив рішення на користь визнання ПЦУ, при цьому дивним чином висловивши надію на те, що українська автокефалія зможе «зміцнити відносини між автокефальними церквами Великої Росії і України». Оцінка наслідків цього рішення для відносин між Російською православною церквою і Елладською церквою буде дана Священним синодом Московського патріархату», – цитує слова посадовця російська інформагенція «РИА Новости».

Грецька церква – перша після Вселенського патріархату з-поміж помісних православних церков визнала незалежну українську церкву. Глава ПЦУ митрополит Епіфаній подякував главі Священного Синоду Церкви Греції.

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