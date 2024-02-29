Швеція вирішила позбавити дотацій РПЦ після попереджень спецслужб

Шведське агентство з підтримки релігійних громад вирішило не надавати у 2024 році грант Російській православній церкві після того, як шведська розвідка попередила, що церква використовується для розвідувальної діяльності.



Служба безпеки Швеції вважає, що Росія використовує церкву (Московський патріархат) як «платформу для збору розвідувальних даних та іншої діяльності, що загрожує безпеці».



«У зауваженнях Шведської служби безпеки йдеться про те, що представники релігійної громади контактували з людьми, які працюють на російські служби безпеки і розвідки», – йдеться в заяві.



В агентстві зауважується, що церква отримувала значне фінансування від російської держави, а її представники діяли таким чином, що, схоже, заохочували «підтримку російського вторгнення в Україну».



Шведське агентство також зазначило, що російська церква заперечує звинувачення, висунуті проти неї. Представники РПЦ під час переговорів заявили, що не підтримують війну в Україні та не виступають за насильство, а релігійна громада переслідує виключно духовні та миротворчі цілі.



Як зауважує агенція AFP, Московський патріархат вже був одним з найменших одержувачів грантів для релігійних інституцій, в 2022 році церква отримала трохи менше 200 000 крон (19 300 доларів) від шведської держави.