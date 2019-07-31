Генконсульство Росії направило ноту МЗС України через арешт російського танкера

Генеральне консульство Росії в Одесі направило ноту Міністерству закордонних справ України з вимогою роз’яснень щодо арешту російського танкера NEYMA. Про це повідомляє агентство ТАСС.

«Офіційних документів щодо танкера ми не отримали. Генеральне консульство РФ в Одесі направило в МЗС України ноту з проханням прояснити ситуацію», – цитує агентство російське посольство в Україні.

25 липня в СБУ повідомили, що слідчі Служби безпеки України і військової прокуратури затримали в Ізмаїлі російський танкер, який блокував українські військові кораблі біля Керченської протоки в листопаді 2018 року, коли Росія захопила три українські військові судна і 24 моряків.

За даними СБУ, після подій 2018 року російські власники змінили назву танкера на Nika Spirit.

Згодом екіпаж танкера із 10 моряків відпустили. У Службі безпеки пояснили, що моряки не порушували закон.

Приморський районний суд Одеси перевірив правомірність дій військових прокурорів і слідчих СБУ під час обшуку 25 липня в порту Ізмаїл російського танкера Neyma і наклав на судно арешт.