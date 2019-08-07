Праворадикали С14 виграли суд у «Громадського», рішення оскаржать

Господарський суд Києва задовольнив позов праворадикальної організації С14 проти «Громадського телебачення» через публікацію, в якій С14 характеризується як «неонацистська» організація. Рішення у справі винесла суддя Юлія Картавцева, повідомляє «Громадське».

Суд постановив, що інформація, поширена цим ЗМІ, «шкодить репутації» С14, і зобов’язала «Громадське» спростувати інформацію шляхом публікації рішення суду. Суд також вирішив стягнути на користь праворадикалів 3,5 тисячі гривень судового збору.

«Громадське» повідомило, що оскаржить рішення.

«Рішення є помилковим і незаконним, воно запроваджує кричущу тенденцію, яка пригнічує свободу слову. Ми будемо його оскаржувати», – сказала адвокатка «Громадського телебачення» Оксана Чайковська.

У суді адвокати С14 заявляли, що організація за своєю діяльністю не є неонацистською групою. «Вони є націоналістичною групою, але в жодному разі не є неонацистською», – заявляв адвокат організації С14 Віктор Мороз у попередніх судових засіданнях.

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С14 подала до суду проти «Громадського телебачення» «на захист честі, гідності та ділової репутації» у липні 2018 року. Причиною став твіт англомовної служби видання: у дописі від 4 травня 2018 року, коли представники С14 силоміць привели бразильського бойовика Рафаеля Лусваргі до СБУ, організацію охарактеризували як «неонацистська».

У березні 2019 року в своїй доповіді про права людини Державний департамент США звертав увагу на крайні праві організації в Україні, назвавши, зокрема, націоналістичні організації С14 і «Національний корпус» «групами ненависті».

У документі відзначається, що «члени націоналістичних груп ненависті, такі як C14 і «Національний корпус», вчиняли довільні затримання людей з очевидною згодою правоохоронних органів, здійснювали напади на журналістів, представників нацменшин (ромів) та ЛГБТ-спільноти.