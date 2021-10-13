Головне на ранок: підсумки саміту Україна–ЄС, Медведчук під домашнім арештом, ріст COVID-статистики

У Києві відбувся саміт Україна-ЄС, суд призначив домашній арешт підозрюваному в державній зраді і фінансуванні тероризму Віктору Медведчуку, в Україні минулої доби виявили понад 16 тисяч випадків COVID-19.

Інтеграція в ЄС: президентка Єврокомісії назвала три напрямки зближення України з блоком

Є три напрямки, зближення за якими може призвести до отримання Україною членства в Європейському Союзі, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн. Про це вона сказала під час пресконференції з головою Європейської ради Шарлем Мішелем і президентом України Володимиром Зеленським 12 жовтня за підсумкам саміту Україна-ЄС.

Таким чином вона відповіла на питання кореспондентки Радіо Свобода про те, чи обговорювалася на саміті перспектива членства України в Євросоюзі. Фон дер Ляйєн назвала важливим те, що Україна, як суверенна країна, може визначити власні політичні пріоритети.

«Ми дуже близькі і ще більше зближуємось, це важлива перспектива. Є три основні напрямки, по-перше: це реформи… Друге: це поступова економічна поступова інтеграція. Це дуже потужна сила, це рушійна сила, тому що це спростить інші напрямки зближення. І також політична асоціація з Європейським Союзом, повне впровадження Угоди про асоціацію, Угоди про вільну торгівлю. Важливо, що ми єдина європейська сім’я і ми працюємо разом», – сказала вона.

Володимир Зеленський, своєю чергою, сказав, що сигнали щодо членства важливі для всього українського суспільства:

«Нашому суспільству і мені, як частині цього суспільства і лідеру країни, не вистачає цього розуміння, що ми йдемо одним шляхом, але де той фініш у цьому шляху і чи є він? Тому що ми дуже в це віримо і робимо все на цьому шляху, щоб фініш був найближчим часом. Мені здається, що саме цей сигнал повинен отримати кожен українець».

Голова Європейської ради Шарль Мішель, своєю чергою, зазначив, що він і президентка Єврокомісії обговорили з Зеленським зближення України та блоку і «почули дуже солідні, міцні аргументи, висловлені паном президентом».

Саміт Києва та Брюсселя став 23-м за ліком.

Суд: Медведчук перебуватиме під домашнім арештом

Печерський районний суд Києва обрав 12 жовтня запобіжний захід у вигляді домашнього арешту підозрюваному в державній зраді і фінансуванні тероризму народному депутату Віктору Медведчуку.

«У задоволенні клопотання (сторони обвинувачення – ред.)... відмовити, застосувати щодо Медведчука запобіжний захід у вигляді домашнього арешту», – йдеться в ухвалі суду.

Прокурори просили суд про арешт Медведчука з альтернативою застави в 1 мільярд гривень.

Термін дії запобіжного заходу – до 7 грудня 2021 року.

Медведчук уже перебуває під домашнім арештом в іншій справі про державну зраду, за якою йому загрожує 12 років в’язниці.

У новій справі Медведчука підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки. Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), в результаті якої російські гібридні сили отримали понад 200 мільйонів гривень.

В Україні виявили понад 16 тисяч нових випадків COVID-19, 471 людина померла – МОЗ

В Україні минулої доби виявили 16 309 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 1 588 дітей і 288 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Протягом доби шпиталізували 4 901 людину, одужали – 6 462, померла 471 людина. Всього за добу провели понад 118,7 тисячі тестувань.

Найбільше випадків за останню добу виявили у Харківській (1526), Одеській (1525), Дніпропетровській (1344), Запорізькій (1048) областях і в Києві (978).

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, на COVID-19 захворіли понад 2,5 мільйонів людей, померли – 59 523.

У МОЗ додали, що 97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні становлять невакциновані.

Міністр оборони США приїде в Україну наступного тижня – Пентагон

Міністр оборони США Ллойд Остін наступного тижня перебуватиме з візитом в Україні, повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

«Міністр і його команда готуються до візиту до Європи наступного тижня. Серед зупинок – Грузія, Україна і Румунія», – заявив Кірбі на брифінгу 12 жовтня.

За його словами, підсумком європейського турне стануть зустрічі Остіна з союзниками і партнерами в Брюсселі на зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

Детальніше про візит Кірбі пообіцяв поінформувати в найближчі дні.

На початку вересня під час візиту до Вашингтона президент Володимир Зеленський анонсував візит міністра оборони США до України.

За його словами, під час візиту будуть, зокрема, опрацьовувати деталі підписаної 31 серпня угоди між Міністерствами оборони України і США, про стратегічну основу оборонного партнерства.

Футбол: збірна України зіграла внічию з командою Боснії та Герцеговини

Збірна України з футболу не змогла переграти команду Боснії та Герцеговини в поєдинку відбірного турніру чемпіонату світу.

На «Арені Львів» підопічні Олександра Петракова відзначилися першими – на 15-й хвилині після прострілу Віктора Циганкова гол забив Андрій Ярмоленко.

У другому таймі, на 77-й хвилині, гості змогли відігратися – результативну дію на свій рахунок записав Ахмед Ахмедходжич.

Результат 1:1 залишився незмінним до фінального свистка.

В іншому матчі групи D команда Фінляндії на виїзді переграла казахстанців – 2:0.

У групі лідирують чемпіони світу французи (12 очок після 6 ігор), друге місце зберегли українці (9 очок після 7 матчів), далі йдуть фіни (8 очок після 6 ігор) та боснійці (7 очок після 6 матчів). Казахстанці є аутсайдерами (3 бали в 7 матчах).

Вирішальним для збірної України буде матч останнього туру, який 16 листопада відбудеться в Боснії та Герцеговині. За три дні до того між собою зіграють переслідувачі «синьо-жовтих» – боснійці та фіни. В останньому турі фінська збірна прийматиме команду Франції.