У Саудівській Аравії в один день стратили 37 людей, звинувачених у тероризмі

У Саудівській Аравія стратили 37 людей, визнаних винними у тероризмі. Страти пройшли в один день – 23 квітня. Більшість загиблих – представники релігійної меншини шиїтів, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ країни.

В офіційному повідомленні влада звинуватила засуджених у поширенні «екстремістських і терористичних ідеологій», а також у спробах створити «терористичні осередки» з метою розпалювання конфліктів на релігійному ґрунті.

Повідомляється, що вироки були виконані в різних регіонах країни.

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Після виконання вироків число страчених у Саудівській Аравії в цьому році зросла до 146.

Останній випадок масової страти в Саудівській Аравії стався в 2016 році. Тоді влада в один день стратила 47 засуджених, у тому числі відомого в країні шиїтського діяча Німра аль-Німра. Це викликало масові протести в Ірані, де більшість населення – шиїти.