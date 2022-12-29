СБУ повідомила про безпекові заходи в монастирях і храмах УПЦ МП на Хмельниччині

Служба безпеки України повідомляє, що проводить безпекові заходи на об’єктах Української православної церкви Московського патріархату на Хмельниччині 29 грудня.

«Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на семи об’єктах УПЦ (МП) у Хмельницькій області», – заявило регіональне управління СБУ.

Зокрема, заходи відбуваються на таких об’єктах:

Єпархіальне управління Шепетівської єпархії УПЦ (МП) та Свято-Михайлівський кафедральний собор, Шепетівка)

Різдво-Богородичний чоловічий монастир, село Городище Шепетівського району

Жіночий монастир святої праведної Анни, Славута

Храм Свято-Різдво-Богородичної парафії, Славута

Храм Святих мученець Віри, Надії, Любові і Софії, Шепетівка

Собор ікони Божої Матері «Неопалима Купина», Нетішин

Свято-Воскресенський храм, селище міського типу Віньківці

Заходи відбуваються спільно з Національною поліцією. СБУ пояснює їх системною роботою «з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі».

«Враховуючи збройну агресію РФ, одне із завдань цих заходів – унеможливлення використання релігійних громад як осередку «русского мира» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів», – йдеться в повідомленні.

СБУ зазначає, що заходи відбуваються за участі представників церкви. Правоохоронці оглядають території та приміщення і перевіряють осіб, які можуть бути «причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України».

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Останніми тижнями СБУ проводить на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні обшуки. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

В УПЦ (МП) раніше закликали «не розпалювати внутрішню війну», заявляючи, що звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».

2 грудня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 1 грудня про санкції щодо афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій. За рішенням самого РНБО, уряд у двомісячний термін має внести на розгляд парламенту відповідний законопроєкт про унеможливлення діяльності в Україні таких релігійних організацій.