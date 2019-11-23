СБУ повідомила, який вона блокувала механізм фінансування «ДЛНР»

Служба безпеки України повідомила, який вона заблокувала механізм фінансування підтримуваних і скеровуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР», що захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними.

Як мовиться в повідомленні СБУ, йдеться про «масштабний механізм фінансування терористичних організацій «Л/ДНР» через незаконний видобуток на тимчасово окупованих територіях вугілля та подальшого його постачання до України та країн Європи».

«Оперативники спецслужби встановили, що організатори оборудки зареєстрували в Україні низку комерційних структур. Через них ділки постачали на підконтрольну територію України продукцію, видобуту на захоплених членами незаконних збройних формувань українських вугільних об’єднань, розташованих на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей. Так звані податки вони вносили до бюджетів псевдореспублік. В Україну продукція надходила як нібито видобута на території Росії. Надалі ділки за підробленими документами реалізовували вугілля українським ТЕЦ та до країн ЄС», – повідомили у спецслужбі, але дальших подробиць не навели.

Слідчі Головного слідчого управління СБУ під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури оголосили одному з учасників нелегального бізнесу про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму), здійснюються заходи щодо притягнення інших фігурантів кримінального провадження до кримінальної відповідальності, мовиться в повідомленні.

Українські правоохоронці вже давно говорять про те, що вугілля з шахт окупованої частини Донбасу, всупереч санкціям, переважно під виглядом російського продається і на вільну частину України, і за кордон, а кошти за нього фактично йдуть на фінансування бойовиків.

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