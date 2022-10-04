СБУ: угруповання «ДНР» на псевдореферендумі сфальсифікувало присутність іноземних спостерігачів

Угруповання «ДНР» на псевдореферендумі, влаштованому російськими силами щодо так званого приєднання Донеччини до РФ, сфальсифікувало присутність іноземних спостерігачів, повідомляє у вівторок Служба безпеки України.

«Служба безпеки перехопила чергові російські документи, які регламентували проведення фейкового референдуму РФ на тимчасово окупованій території Донеччини. У ході оперативної роботи виявлено зразки запрошень «іноземних спостерігачів» щодо участі у незаконному плебісциті на сході України. Встановлено, що відповідні листи підписав так званий «прєдсєдатєль центральной ізбіратєльной комісіі днр» В.Висоцкий 29 вересня цього року. Тобто через два дні після формального завершення псевдоголосування. Згідно з отриманими даними, представники місцевої окупаційної адміністрації намагались нібито запросити 16 іноземців до участі у фейкових заходах як зарубіжних «спостерігачів». Серед них – громадяни двох країн Європи і Центральної Азії. При цьому датою «реєстрації» цих запрошень вказано 20 вересня», – розповіли в СБУ.

У відомстві пояснюють: «Таким чином, ворог намагався штучно збільшити присутність іноземних «гостей» на псевдореферендумі і за рахунок цього «легітимізувати» його на міжнародній арені».

Повідомляється, що СБУ також «ідентифікувала та встановила місцеперебування всіх зрадників, колаборантів та їхніх «координаторів» з РФ, причетних до організації незаконного плебісциту».

«У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 5, 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України, тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності винних осіб», – йдеться в повідомленні.

23-27 вересня російські сили проводили на окупованих українських територіях голосування, яке вони назвали референдумом про приєднання до Росії. За його наслідками 30 вересня президент Росії Володимир Путін підписав укази про «приєднання» до РФ (фактично анексію) частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей.

Київ наголошує, що це голосування не має реальних наслідків. Україна і Захід засудили незаконні дії Кремля щодо спроб анексії українських територій. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.

Україна заявляє, що озброєним шляхом боротиметься за повернення окупованих територій під свій контроль.