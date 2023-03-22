СБУ: від початку року засудили 10 бойовиків, серед них – співробітник КДБ Білорусі

Служба безпеки України повідомляє, що за матеріалами військової контррозвідки від початку року засуджено 10 бойовиків, які брали участь у збройній агресії проти України, серед них – білоруські найманці.

Суд призначив їм покарання від 8 до 15 років ув’язнення.

«Серед засуджених – співробітник білоруського КДБ. У складі російської приватної військової компанії «Редут» він воював проти Сил оборони на Харківському і Краматорському напрямках. Українські захисники взяли найманця у полон під час одного з боїв на Донеччині у вересні минулого року. Він намагався видати себе за «рядового» бойовика і тим самим хотів приховати свою приналежність до спецслужби Білорусі», – йдеться в повідомленні.

У СБУ додали, що ще один білоруський найманець отримав реальний термін ув’язнення: зловмисником виявився штурмовик приватної військової компанії «Вагнер» із позивним «Заспа», який у липні минулого року «незаконно прибув на територію Донецької області, а через чотири місяці потрапив у полон військовослужбовців ЗСУ».

«Також за ґратами проведе громадянин РФ, який у складі групи вогневої підтримки батальйону «Сомалі» обстрілював позиції ЗСУ неподалік селища Піски Донецької області. Крім цього, засуджено бойовика, який ще у 2015 році вступив до 2-го батальйону 202 полку 2-го армійського корпусу «народної міліції «ЛНР». Як навідник бойової машини він обстрілював українські міста з реактивної системи залпового вогню «Град», – повідомила пресслужба СБУ.

Суд визнав цих і інших бойовиків винними за статтями: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; державна зрада; створення терористичної групи чи терористичної організації; створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань; найманство.