СБУ повідомила деталі ураження нафтоперекачувальних станцій, які постачають паливо до Москви

Сили Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки уразили дві нафтоперекачувальних станції, повідомляє відомство 10 червня.

Йдеться про станції «Второво» та «Лобково», розташовані у Володимирській області РФ, на відстані близько 700 кілометрів від України.

«Основне призначення станцій – перекачування дизельного пального до Московського кільцевого нафтопродуктопроводу, а також транспортування нафтопродуктів на експорт до портів Балтійського моря. Зокрема, через нафтоналивний порт Приморськ», – зазначає пресслужба відомства.





СБУ зафіксувала повідомлення місцевої влади про пожежі на двох об’єктах інфраструктури після ударів її безпілотників. Служба також посилається на сервіс NASA FIRMS, який задокументував термальні аномалії в районах розташування обох нафтоперекачувальних станцій, що свідчать про пожежі.

Відомство стверджує, що удари по таких об’єктах мають стратегічне значення, тому що вони є важливими ланками паливної логістики Росії:

«Порушення роботи нафтоперекачувальних станцій ускладнює постачання пального до промислових центрів і військової інфраструктури, а також негативно впливає на експорт нафтопродуктів. Кожен подібний удар зменшує ресурсні можливості держави-агресора та скорочує доходи, які Кремль спрямовує на ведення війни проти України».

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Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про «цілком справедливі відповіді СБУ і щодо двох об’єктів нафтової інфраструктури у Володимирському регіоні на відстані 700 кілометрів».

Вранці 10 червня російські медіа повідомили з посиланням на губернатора Володимирської області РФ Олександра Авдєєва, що атака безпілотників спричинила пожежі на двох неназваних об’єктах інфраструктури в Камешковському та Олександрівському округах. За твердженням губернатора, ніхто не постраждав.