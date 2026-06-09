Генштаб підтвердив удар по порту окупованого Маріуполя – уражені резервуари для пального

Сили оборони України завдали чергової низки ударів по російських об’єктах у РФ та на окупованих територіях, заявив Генеральний штаб Збройних сил 9 червня.

Також командування уточнило наслідки удару по окупованому Маріуполю, завданого раніше:

«В процесі уточнення підтверджено знищення 5 червня 2026 року восьми та пошкодження дев’яти резервуарів зберігання пального у районі порту «Маріуполь» на території Донецької області».

Протягом попередньої ночі, за даними Генштабу, українські війська уразили склад боєприпасів у російській Бєлгородській області.

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Ударів зазнали пункти управління РФ на окупованій Донеччині, у Бєлгородській та Курській областях, та пункти управління дронами в окупованих районах Запоріжжя й Херсонщини.

«У районі Федорівки на Донеччині уражено логістичний хаб ворога та склади матеріально-технічних засобів в районах Михайлівки на Луганщині та Гюнівки Запорізької області. Завдано ударів по зосередженнях особового складу противника в районах Курахового, Калинового, Шевченка та Ступочок Донецької області, Новогригорівки на Запоріжжі, а також Іскри Курської області», – додає штаб.

Міноборони Росії заявляло про знищення 140 українських дронів протягом ночі на 9 червня над Бєлгородською, Брянською, Калузькою, Курською, Орловською, Тульською областями, Московським регіоном, окупованим Кримом і акваторіями Азовського й Чорного морів. Скільки безпілотників не вдалося збити й куди вони влучили, відомство не уточнює.





Раніше моніторингові телеграм-канали повідомляли про удар по порту в окупованому Маріуполі та пожежу на нафтобазі в Зугресі на окупованій частині Донеччини.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».