СБУ затримала посадовця Головного військового госпіталю за фіктивне оформлення на військову службу

Служба безпеки України спільно з Офісом генерального прокурора та головнокомандувачем Збройних сил України викрила схему ухилення від мобілізації у Головному військовому клінічному госпіталі ЗСУ в Києві – про це СБУ заявила 11 лютого.

«За результатами спільних заходів затримано високопосадовця центру організації охорони та оборони об’єктів цього закладу», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, посадовець оформлював до свого підрозділу знайомих, які в подальшому не з’являлися в державній установі та не виконували службових завдань. Серед його клієнтів був громадянин призовного віку, який ухилялися від мобілізації.





«Після зарахування до оборонного відомства ці особи фіктивно оформлювались на військову службу. При цьому зарплатні картки «робітників» перебували у фігуранта, який знімав звідти гроші. Задокументовано, як з травня 2022 року посадовець у такий спосіб «заробив» 2,6 млн грн», – стверджує СБУ.

Служба додає, що під час обшуків у затриманого виявили кошти та документацію із доказами оборудки. Чоловіку повідомили про підозру за статтями про привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Посадовцю обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою. У разі обвинувального вироку йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Ім’я затриманих СБУ не розголошує.

Крім того, підозру отримали двоє людей, які брали участь у схемі. Їхні дії кваліфікували як ухилення від військової служби «шляхом самокалічення або іншим способом, вчинене в умовах воєнного стану». Санкція передбачає до 10 років позбавлення волі в разі визнання винними.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко уточнив, що оборудка працювала «через підроблені табелі, службові документи та повну імітацію «присутності»:

«По суті мертві душі» на місцях медичних і військових працівників, тоді як реальні фахівці працюють з перевантаженням і браком людей».

За словами Кравченка, фіктивне виведення кадрів «підриває спроможність військово-медичної системи, демотивує тих, хто реально рятує життя, спотворює облік особового складу та підриває довіру до інституцій оборонної сфери».

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.



