Звіт «кварталівської» кінокомпанії в Росії: збитки скоротили, хочуть збільшити продажі – «Схеми»

Російська компанія «Грин Филмс», співзасновником якої до весни 2019 року був Володимир Зеленський, а станом на цей час досі є перший помічник президента Сергій Шефір, прозвітувала про свій бухгалтерський баланс і фінансові показники за 2019 рік.
У компанії зазначили, що «не ухвалювали рішення про припинення або скорочення діяльності», скоротили збитки на 32% і пояснили, чому прокат фільмів приносить менше доходів.
Журналісти програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший) проаналізували дані бухгалтерського балансу та «Пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати за 2019 рік», які компанія опублікувала на російському Державному інформаційному ресурсі бухгалтерської (фінансової) звітності.
Керівник «Грин Филмс» зазначає у поданих документах, що товариство «не ухвалювало рішень про припинення чи скорочення діяльності», а навпаки «вживає заходів для збільшення об'ємів продажів і зниження собівартості».
У «Поясненні» йдеться про те, що компанія вже кілька років поспіль працює собі в збиток, витрачаючи більше, ніж заробляє. Але в 2019 році, попри майже 50% скорочення доходів в цілому, та зокрема, й від надання прав на використання кінофільмів, «Грин Филмс» вдалося зменшити збитки на третину порівняно з минулим роком, до майже 5 мільйонів рублів (близько 1,7 мільйона гривень).
У звіті зменшення доходів пояснюють так: «Зниження виручки обумовлено тим, що основна частина прав на використання АВП (аудіовізуальної продукції - прим.ред.) припадає на перші місяці прокату фільму в кінотеатрах, а в наступні періоди дохід від використання фільмів знижується».
У той же час, зі звітності випливає, що зменшити збитки компанії здебільшого вдалося через скорочення адміністративних витрат – зокрема, оплати праці й видатків на оренду приміщень.
Також у «Грин Филмс» прозвітували про зменшення боргового навантаження за 2019 рік на 12%, до понад 170 мільйонів рублів (або майже 58 мільйонів гривень). Це може свідчити про те, що у компанії не збираються згортати діяльність, а навпаки, дотримуються обіцянок перед кредиторами, щоб продовжувати роботу.
У документі зазначено, що «Грин Филмс» володіє нематеріальними активами, вартість яких станом на грудень 2019 року склала майже 137,2 мільйона рублів (майже 47 мільйонів гривень). Це права на аудіовізуальні твори: «8 новых свиданий», «8 первых свиданий», «8 лучших свиданий», «Мамочки», «Между нами девочками», «Папаши», «Петля Нестерова», «Ржевский против Наполеона», «Служебный роман. Наше время», «Я буду рядом» та сценарій «The Replacement».
Також у «Поясненні» прозвітували, що повернули Міністерству культури Росії 35 мільйонів рублів (майже 12 мільйонів гривень) на виробництво фільму «Вниз», а також відсотки за користування коштами федерального бюджету.
Сергій Шефір на прохання «Схем» прокоментувати плани російської фірми, де він є співзасновником через кіпрську компанію, не відповів. Натомість зазначив: «Функції засновника в комерційних компаніях можуть не збігатися з виконавчими посадами в цих же компаніях. Я не обіймаю жодних посад в органах управління кіпрської компанії, не відповідаю за операційну діяльність, не веду бухгалтерський облік і навіть не провітрюю приміщення офісу».
На початку 2019 року «Схеми» з’ясували, що Володимир Зеленський і його бізнес-партнери мають компанії у Росії, попри запевнення тоді ще кандидата у президенти, що закрили бізнес у 2014 році. Журналісти знайшли три російські фірми, які займаються виробництвом кінофільмів і телевізійних програм: «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
Засновник усіх трьох компаній – зареєстрована на Кіпрі Green Family Ltd, кінцевим бенефіціаром якої був вказаний Володимир Зеленський і його партнери по «Кварталу 95».
Володимир Зеленський спочатку заперечував цей факт, але потім визнав і вибачився перед журналістами.
Тоді з’ясувалося, що компанія «Грин Филмс» не лише працює в Москві, але й успішно пройшла відбір у конкурсі на отримання державного фінансування з бюджету Росії та отримала 35 мільйонів рублів (майже 12 мільйонів гривень) на фінансування фільму-трилера «Вниз».
У березні «Схеми» повідомляли, що Володимир Зеленський позбувся частки у російському кінобізнесі на користь Андрія Яковлєва – автора «Студії Квартал-95».
Він вийшов із кіпрської компанії-засновниці ООО «Грин Филмс» Green Family LTD. Після цього частки у Green Family LTD розподілилися так: Андрій Яковлєв – 20%, Борис Шефір – 15%, Сергій Шефір – 15%, Appex International LTD Тімура Міндіча – 50%.
Андрій Яковлєв, Борис і Сергій Шефіри – давні бізнес-партнери Зеленського по «Кварталу 95». Тімур Міндіч – соратник Ігоря Коломойського і бізнесмен, що має частку в наближених до олігарха медіаструктурах.
21 травня 2019 року Сергій Шефір був призначений першим помічником президента Володимира Зеленського. Син Сергія Шефіра працює помічником народного депутата від «Слуги народу» Юрія Кісєля.
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