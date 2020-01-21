Не бачить підстав: НАЗК не перевірятиме, чи порушив Баканов законодавство на ювілеї Суркіса

У Національному агентстві з питань запобігання корупції не знайшли підстав для перевірки можливого порушення Іваном Бакановим антикорупційного законодавства на ювілеї народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» та соратника Віктора Медведчука Григорія Суркіса – бо не побачили «об’єктивних і достовірних відомостей» у розслідуванні журналістів «Схем» (проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA: Перший»).

Раніше програма «Схеми: корупція в деталях» оприлюднила інформацію, що на святкуванні свого ювілею Суркіс дарував гостям, серед яких був глава СБУ, фоторамки за 15 тисяч гривень – про це йшлося в розслідуванні «Епоха Суркіса».

«Викладена в повідомленні інформація стосовно можливого порушення вимог щодо одержання подарунків ґрунтується на матеріалах журналістського розслідування програми «Схеми: корупція в деталях», які в свою чергу не містять об’єктивних та достовірних відомостей щодо факту отримання подарунку головою Служби безпеки України Бакановим І.Г.», – зазначено в повідомленні НАЗК.

Крім того, у відомстві зауважили, що «інформація щодо виду та вартості подарунку є лише припущенням журналістів (...) і не містить посилань на джерела її отримання».

«З огляду на викладене вище для вжиття заходів реагування з боку Національного агентства як спеціального уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за фактами, наведеними в повідомленні, немає підстав», – підсумовано в документі.

Так в НАЗК відреагували у відповідь на звернення «Центру протидії корупції», у якому громадська організація просила перевірити можливе порушення керівником спецслужби антикорупційного законодавства в частині обмеження щодо отримання подарунків – про що йшлося у розслідуванні «Схем».

Водночас, юрист «ЦПК» Андрій Савін відзначає, що, на його думку, викладених журналістами фактів «більш ніж достатньо» для ініціювання перевірки щодо голови СБУ.

«Така позиція НАЗК свідчить про його незаконну бездіяльність. Фактів, оприлюднених журналістами, більш ніж достатньо для початку перевірки Баканова, – пояснює Савін. – Виглядає так, наче службовці НАЗК позбулися цієї справи перед перезавантаженням».

«Сподіваюсь, новий очільник відомства Олександр Новіков організує незалежну роботу НАЗК – коли рішення будуть ухвалюватися згідно закону, а не посад. Тож позиція нового керівництва нацагентства по цьому кейсу буде показовою», – додав юрист.

Раніше «Схеми» виявили, що голова СБУ Іван Баканов міг порушити статті закону України «Про запобігання корупції» через отриманий ним подарунок на ювілеї соратника Віктора Медведчука Григорія Суркіса.

Журналісти зафіксували, що 4 вересня гості Григорія Суркіса, в тому числі голова СБУ Баканов, залишали свято в «Інтерконтиненталі» з жовтими пакетами елітного бренду Fendi.

Від гостей, які також були на святі, «Схеми» дізналися, що було в пакетах. Зокрема, візитерам подарували книгу про життєвий шлях іменинника під назвою «Епоха Суркіса». А також – фоторамку бренду Fendi, в яку гості мали помістити оперативно роздруковану спільну з іменинником світлину.

Журналісти дізнались, саме така фоторамка з натуральної шкіри там продають за 540 євро – це близько 15 тисяч гривень. Водночас відповідно до окремих статей закону України «Про запобігання корупції» голова СБУ не може прийняти подарунок, який коштує більше, ніж прожитковий мінімум для працездатних осіб (близько 2 тисяч гривень).

Таким чином, якщо Іван Баканов також отримав у подарунок світлину з ювіляром Суркісом у рамці Fendi, яка коштує близько 15 тисяч гривень, він порушив окремі статті цього закону. За порушення цих правил очільник СБУ може отримати штраф від 1700 до 3400 гривень та конфіскацію дорогої фоторамки.

Також журналісти звернулися за коментарем до Баканова із запитанням, чи буде організована внутрішня перевірка факту отримання головою СБУ подарунка на предмет того, чи він не перевищує граничну допустиму вартість, вказану у статті 23 закону «Про запобігання корупції». Однак відповіді редакція так і не отримала.

Раніше «Схеми» показали, як на святкування 70-го дня народження Григорія Суркіса 4 вересня до готелю «Інтерконтиненталь» з’їхалися представники різних політичних поколінь, включно з представниками нової влади. Серед гостей були колишній голова СБУ, три колишні президенти, олігархи та народні депутати, а також наближені до Володимира Зеленського нинішній голова СБУ Іван Баканов і перший помічник президента Сергій Шефір.

За чотири дні до того президент Зеленський анонсував «гучну історію, яка дуже погано закінчиться», про фінансування партії «ОПЗЖ», одним із лідерів якої є кум російського президента Володимира Путіна Віктор Медведчук, а офіційним спонсором цієї політсили і обраним депутатом є Григорій Суркіс.

Сам Іван Баканов пояснив, що на ювілеї народного депутата він «вивчав оперативну обстановку». Згодом сам ювіляр Григорій Суркіс заявив, що запросив голову СБУ на свято як друга.