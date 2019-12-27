Слідчим ДБР остаточно відмовили у доступі до внутрішніх даних редакції «Схем» – рішення суду

Печерський районний суд Києва остаточно відхилив клопотання слідчих ДБР про дозвіл на тимчасовий доступ до редакційної комунікації та інших даних журналістів програми «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода й телеканалу «UA: Перший»), які готували розслідування «Mr. Petro Incognito» – про таємну відпустку Петра Порошенка на Мальдівах, опубліковане у січні 2018 року під авторством Михайла Ткача та Наталки Седлецької. Слідчі двічі проігнорували засідання.

Таке рішення ухвалила під час засідання 19 грудня суддя Печерського райсуду Віта Бортницька.

«Це не вперше, коли адвокатам доводиться захищати права журналістів на захист джерел інформації. Існував ризик втратити довіру джерел, без чого неможливе виконання журналістами своїх обов'язків перед суспільством. Ми не лише довели, що слідчими не доведено обгґрунтування для доступу до внутрішньоредакційних документів. Але й продемонстрували, що це тиск на незалежну редакцію. Так, сьогодні ми маємо важливе рішення. Важливе, в першу чергу, для свободи слова. Сподіваємося, що це рішення послужить прикладом у схожих інцидентах, коли будь-хто намагатиметься затребувати такий широкий масив даних журналістів», – відзначає важливість ухваленого рішення адвокатка журналістів Віра Крат.

12 листопада Київський апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу «Схем» на ухвалу Печерського районного суду і скасував наданий слідчим ДБР дозвіл на тимчасовий доступ до редакційної комунікації та інших даних журналістів програми, які готували розслідування «Mr. Petro Incognito».

Перед цим Печерський районний суд надав слідчим ДБР дозвіл на тимчасовий доступ до редакційної комунікації та цілої низки інших внутрішньоредакційних даних – графіку роботи журналістів, операторів та водіїв, даних щодо оплати їхньої праці тощо. Таке рішення суд ухвалив 17 жовтня в рамках досудового розслідування кримінального провадження Державного бюро розслідувань щодо «незаконного переправлення осіб» – зокрема, експрезидента – через державний кордон «з використанням завідомо підроблених документів».

Згідно з ухвалою суду, якщо протягом місяця редакція не надасть правоохоронцям зазначену інформацію, то суд за клопотанням слідчих ДБР «має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів».

Редакція програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і каналу «UA:Перший») відреагувала на ухвалу та заявила, що вважає надмірним обсяг даних журналістів, дозвіл на доступ до яких отримало Державне бюро розслідувань через ухвалу Печерського районного суду Києва.

У відповідь на заяву журналістів «Схем» у ДБР зазначили, що затребувана інформація їм необхідна для розслідування провадження щодо ймовірного незаконного переправлення через держкордон експрезидента Порошенка. Водночас у ДБР так і не пояснили, як саме їхньому розслідуванню може допомогти такий широкий перелік внутрішньої інформації редакції програми розслідувань «Схеми».

6 серпня у ДБР повідомили, що розслідують можливі факти організації незаконного переправлення через український державний кордон колишнього президента України. Досудове розслідування проводять за статтями «службове підроблення», «незаконне переправлення осіб через державний кордон України», «використання завідомо підробленого документа».

Імені колишнього президента у повідомленні не вказано, проте Радіо Свобода стало відомо, що йдеться про Петра Порошенка. Справа стосується його відпочинку на Мальдівах у січні 2018 року, про який писали журналісти програми «Схеми» у своєму розслідуванні «Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента Порошенка».

Згідно з розслідуванням, неафішований президентський відпочинок, що тривав з 1 по 8 січня, разом з перельотом загалом коштував не менше ніж 500 тисяч доларів, або понад 14 мільйонів гривень.

Журналісти програми припустили, що президент України Петро Порошенко зі своїми супутниками міг літати на Мальдівські острови під вигаданими прізвищами і не проходити паспортний і митний контроль.

Водночас Порошенко наголошував, що кордон він перетинав за своїм прізвищем, «по своєму паспорту, з відповідною реєстрацією у прикордонників».