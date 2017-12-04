НСЖУ: 5 журналістів побили в Україні у листопаді

П’ятьох журналістів побили протягом листопада в Україні – такі дані оприлюднила Національна спілка журналістів.

За повідомленням, інциденти сталися в Києві, Миколаєві, на Львівщині і в Чернівцях.

Відповідно до моніторингу «Індекс фізичної безпеки журналістів України», який НСЖУ проводить спільно з партнерськими організаціями, з початку року (11 місяців) зафіксовано 85 випадків проявів фізичної агресії стосовно до журналістів.

Серед зафіксованих у листопаді нападів НСЖУ згадує дії охоронців лідера «Українського вибору», кума російського президента Віктора Медведчука, які перешкоджали роботі знімальної групи програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA: Перший».

У жовтні НСЖУ також реєструвала побиття п’ятьох журналістів. Інциденти сталися в Києві й передмісті, а також у Херсонській області.

Водночас Інститут масової інформації у своєму щомісячному моніторингу «Барометр свободи слова» повідомив, що у жовтні 2017 року зафіксовано 25 випадків порушень прав журналістів і свободи слова в Україні.